Canyoning Sportif Métabief, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Métabief.

Canyoning Sportif 2021-07-09 – 2021-07-09 Place Xavier Authier LES PLANCHES-EN-MONTAGNE

Métabief Doubs

Dans le Jura, découvrez les Gorges de la Langouette en Canyoning : parcours varié (nage, sauts, descentes en rappel) dans un endroit très esthétique et encaissé, sensations garanties. Dès 13 ans, savoir nager, et ne pas avoir le vertige sont nécessaires pour passer un bon moment. Matériel fourni (casque, harnais, combinaison et chaussettes isothermes.

https://www.sportsnatureevasion.com/

Dans le Jura, découvrez les Gorges de la Langouette en Canyoning : parcours varié (nage, sauts, descentes en rappel) dans un endroit très esthétique et encaissé, sensations garanties. Dès 13 ans, savoir nager, et ne pas avoir le vertige sont nécessaires pour passer un bon moment. Matériel fourni (casque, harnais, combinaison et chaussettes isothermes.

dernière mise à jour : 2021-07-05 par