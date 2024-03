Canyon souterrain avec Mendi Gaiak Place du marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port, mercredi 10 juillet 2024.

Canyon souterrain avec Mendi Gaiak Place du marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Cette activité surprenante mélange la spéléologie, sans jamais se sentir oppressé pour autant, et le canyoning (cascades, vasques, toboggan surprise…). Venez profiter de décors sous terrains absolument grandioses. Souvenirs inoubliables. On entre dans une grotte, on suit le cours d’eau et on ressort à l’autre bout !

Durée 4h. Condition attestation de natation (savoir nager 25 m). Départ minimum 6 personnes. Age minimum 12 ans. Inscription 24h avant. .

Début : 2024-07-10 09:30:00

fin : 2024-07-10 16:00:00

Place du marché couvert Face au restaurant Le Chaudron

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine saintjeanpiedeport@otpaysbasque.com

