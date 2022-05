Canyon souterrain

Canyon souterrain, 3 août 2022, . Canyon souterrain

2022-08-03 09:30:00 – 2022-08-03 16:00:00 Cette activité surprenante mélange la spéléologie, sans jamais se sentir oppressé pour autant, et le canyoning (cascades, vasques, toboggan surprise…). Venez profiter de décors sous terrains absolument grandioses. Souvenirs inoubliables.

