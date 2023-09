Les Splogues de Romans – Initiation Canyoning – #JNSC2023 Canyon Pont des Oules – Saint-Agnan-en-Vercors (26) Catégorie d’Évènement: Drôme Les Splogues de Romans – Initiation Canyoning – #JNSC2023 Canyon Pont des Oules – Saint-Agnan-en-Vercors (26), 7 octobre 2023, . Les Splogues de Romans – Initiation Canyoning – #JNSC2023 7 et 8 octobre Canyon Pont des Oules – Saint-Agnan-en-Vercors (26) Sur inscription en ligne Une succession d’arches naturelles… Il s’agit d’un canyon sec en cette saison, avec 5 rappels, dont une grande cascade finale de 12 mètres. Rendez-vous des groupes le matin à 10h00 et l’après-midi à 14h30 (durée 1h30). Marche d’approche 2 min – 1h30 de canyon – marche de retour 5 min.

Initiation limitée à 6 personnes par groupe (à partir de 12 ans). Canyon Pont des Oules – Saint-Agnan-en-Vercors (26) rousset en vercors Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-speleologie-de-la-drome-cds-26/evenements/jnsc-2023-canyon-des-oules-les-splogues »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

2023-10-08T14:30:00+02:00 – 2023-10-08T16:30:00+02:00 Vercors splogues Détails Catégorie d’Évènement: Drôme Autres Lieu Canyon Pont des Oules - Saint-Agnan-en-Vercors (26) Adresse rousset en vercors Departement Drôme Age min 12 Age max 66 Lieu Ville Canyon Pont des Oules - Saint-Agnan-en-Vercors (26) latitude longitude 44.869101;5.415413

