Canyon journée Harpea

Canyon journée Harpea, 11 août 2022, . Canyon journée Harpea



2022-08-11 09:00:00 – 2022-08-11 17:00:00 Première approche du canyon, cette sympathique descente dans les gorges sauvages offre une randonnée de toute beauté. Quelques descentes en rappel permettent de franchir des cascades de faible hauteur (maxi 8m). Quelques sauts sont possibles pour ceux qui le souhaitent. 4h dans le canyon Harpea. A partir de 12 ans. Savoir nager. Maxi : 8 personnes. Première approche du canyon, cette sympathique descente dans les gorges sauvages offre une randonnée de toute beauté. Quelques descentes en rappel permettent de franchir des cascades de faible hauteur (maxi 8m). Quelques sauts sont possibles pour ceux qui le souhaitent. 4h dans le canyon Harpea. A partir de 12 ans. Savoir nager. Maxi : 8 personnes. Première approche du canyon, cette sympathique descente dans les gorges sauvages offre une randonnée de toute beauté. Quelques descentes en rappel permettent de franchir des cascades de faible hauteur (maxi 8m). Quelques sauts sont possibles pour ceux qui le souhaitent. 4h dans le canyon Harpea. A partir de 12 ans. Savoir nager. Maxi : 8 personnes. Augustin dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville