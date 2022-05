Canyon famille

Canyon famille, 29 juillet 2022, . Canyon famille

2022-07-29 13:30:00 – 2022-07-29 17:30:00 Canyon d’initiation avec de nombreux toboggans et trois rappels d’initiation. Après une courte marche d’approche , toboggans naturels, descentes en rappel, biefs. Les moments forts de la descente : un rappel de 10 mètres sous une petite cascade (vivifiant !) et un superbe toboggan de 10 mètres digne d’aqualand (tonifiant !) Durée : 3h Condition : Attestation de natation (savoir nager 25 m) Départ minimum 6 personnes. Age minimum : 9 ans. Inscription 24h avant. Canyon d’initiation avec de nombreux toboggans et trois rappels d’initiation. Après une courte marche d’approche , toboggans naturels, descentes en rappel, biefs. Les moments forts de la descente : un rappel de 10 mètres sous une petite cascade (vivifiant !) et un superbe toboggan de 10 mètres digne d’aqualand (tonifiant !) Durée : 3h Condition : Attestation de natation (savoir nager 25 m) Départ minimum 6 personnes. Age minimum : 9 ans. Inscription 24h avant. +33 5 59 37 03 57 Canyon d’initiation avec de nombreux toboggans et trois rappels d’initiation. Après une courte marche d’approche , toboggans naturels, descentes en rappel, biefs. Les moments forts de la descente : un rappel de 10 mètres sous une petite cascade (vivifiant !) et un superbe toboggan de 10 mètres digne d’aqualand (tonifiant !) Durée : 3h Condition : Attestation de natation (savoir nager 25 m) Départ minimum 6 personnes. Age minimum : 9 ans. Inscription 24h avant. © Pierre Carton dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville