Dans le cadre des JNSC, la ligue Insulaire de spéléologie Corse ainsi que l’association I Topi Pinnuti vous proposent de découvrir le canyonisme, dans le ruisseau du Fiumi Raghjunti sur la commune de Sorio en Haute-Corse. Au programme : rappel guidé dans une cascade de neuf mètres, rappels dans des cascades de 5 et 3 mêtres, passages aquatiques souterrain, tyrolienne et saut. C’est un petit parcours ludique de deux heures et demi. Renseignements et inscription obligatoire par téléphone ou mail.

Canyon du Fiumi Raghjunti, commune de SORIO (Haute-Corse). sorio Sorio 20246 Haute-Corse Corse [{« type »: « email », « value »: « lisc@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0786380013 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T09:00:00+02:00 – 2023-07-02T16:00:00+02:00

