Découverte de la descente de canyon Canyon du Chal Auriac

Corrèze Découverte de la descente de canyon Canyon du Chal Auriac, 7 octobre 2023, Auriac. Découverte de la descente de canyon Samedi 7 octobre, 09h00 Canyon du Chal Descente du canyon du Chal pour les personnes désirant découvrir l’activité canyonisme.

Encadrement bénévole par les spéléologues de la Corrèze. Canyon du Chal Redenat 19220 AURIAC Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

descente canyon

