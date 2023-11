Les Montgolfiades de Rocamadour Canyon de l’Alzou Rocamadour, 23 septembre 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Un rassemblement Européen de montgolfières dans un site vertigineux.

RDV incontournable à Rocamadour pour observer ce majestueux rassemblement de montgolfières unique en Europe.

Si la météo est clémente, on peut vivre ces instants magiques où seul le bruit des brûleurs trouble le silence des lieux et où ces grandes ampoules colorées animent les façades de la cité sacrée.

C’est à l’aube et au crépuscule que l’on peut assister au spectacle de ces dizaines de ballons flirtant avec les falaises et les façades de la Cité de Rocamadour.

Pour les photographes, il faut se lever tôt pour capter les meilleures images. L’idéal est de venir se poster au lever du soleil au sommet des falaises du canyon de l’Alzou face à la cité.

L’après-midi, la foule est souvent au rendez-vous ; le stationnement est organisé aux abords du site d’envol et sur le plateau à l’Hospitalet pour garantir à tous un accès au spectacle..

2023-09-23 fin : 2023-09-24 . EUR.

Canyon de l’Alzou

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



A European gathering of hot-air balloons in a vertiginous site.

An unmissable rendez-vous in Rocamadour to observe this majestic gathering of hot-air balloons, unique in Europe.

If the weather is good, you can live these magical moments where only the noise of the burners disturbs the silence of the place and where these large colored bulbs animate the facades of the sacred city.

It is at dawn and at dusk that one can witness the spectacle of these dozens of balloons flirting with the cliffs and facades of the City of Rocamadour

For photographers, you have to get up early to capture the best images. The ideal is to come and stand at sunrise at the top of the cliffs of the Alzou canyon facing the city.

In the afternoon, the crowds are often there; parking is organised near the flight site and on the plateau at l’Hospitalet to guarantee everyone access to the show.

Una reunión europea de globos aerostáticos en un sitio impresionante.

Rocamadour es el lugar ideal para observar esta majestuosa reunión de globos aerostáticos, única en Europa.

Si hace buen tiempo, podrá vivir estos momentos mágicos en los que sólo el ruido de los quemadores perturba el silencio del lugar y en los que estas grandes bombillas de colores animan las fachadas de la ciudad sagrada.

Es al amanecer y al atardecer cuando se puede presenciar el espectáculo de estas decenas de globos coqueteando con los acantilados y las fachadas de la ciudad de Rocamadour

Para los fotógrafos, es necesario madrugar para captar las mejores imágenes. El mejor momento para venir es al amanecer, en lo alto de los acantilados del cañón de Alzou, frente a la ciudad.

Por la tarde, suele haber multitudes; el aparcamiento se organiza alrededor del lugar de despegue y en la meseta de l’Hospitalet para garantizar el acceso de todos al espectáculo.

Ein europäisches Treffen von Heißluftballons an einem schwindelerregenden Ort.

RDV incontournable à Rocamadour, um dieses majestätische, in Europa einzigartige Treffen von Heißluftballons zu beobachten.

Wenn das Wetter mitspielt, kann man diese magischen Momente erleben, in denen nur das Geräusch der Brenner die Stille des Ortes stört und die großen bunten Glühbirnen die Fassaden der heiligen Stadt beleben.

In der Morgen- und Abenddämmerung kann man das Spektakel erleben, wenn Dutzende von Ballons mit den Klippen und Fassaden der Stadt Rocamadour flirten

Für Fotografen heißt es früh aufstehen, um die besten Bilder einzufangen. Ideal ist es, sich bei Sonnenaufgang auf den Klippen des Alzou-Canyons gegenüber der Stadt zu postieren.

Am Nachmittag wird es oft sehr voll; Parkplätze werden in der Nähe des Flugplatzes und auf dem Plateau in L’Hospitalet organisiert, damit jeder Zugang zum Spektakel hat.

