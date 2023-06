Découverte du canyonisme à Frontenex (Seythenex 74) Canyon de Frontenex Faverges-Seythenex Faverges-Seythenex Catégories d’Évènement: Faverges-Seythenex

Découverte du canyonisme à Frontenex (Seythenex 74) Samedi 1 juillet, 08h00 Canyon de Frontenex 10€ ado jusqu'à 18 ans ; 12€ adultes Descente du joli canyon de Frontenex avec les encadrants du club.

Matériel à prévoir : Maillot de bain et chaussures de marche (type rando tige basse ou haute) à utiliser dans l’eau ; serviette de bain, pull.

Matériel fourni : combinaison néoprène complète, casque, baudrier complet.

Durée de l’activité : 2h

INSCRIPTION OBLIGATOIRE Canyon de Frontenex Parking les Combes 74210 Seythenex Faverges-Seythenex 74210 Seythenex Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0676927998 lau.masso@sfr.fr

