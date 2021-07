Cany-Barville Cany-Barville Cany-Barville, Seine-Maritime Cany Parade Cany-Barville Cany-Barville Catégories d’évènement: Cany-Barville

le dimanche 8 août à 15:00

Le dimanche 8 août 2021, place à la musique et à la joie avec Cany Parade ! Plus de 200 musiciens seront présents à Cany-Barville pour faire la fête avec les spectateurs. Les troupes déambuleront dans le centre-ville, à partir de 15h, avant de se rendre sur la place Robert GABEL pour des démonstrations de marches et de chorégraphies. Au programme : showbands, musiciens, artistes de rue et confettis ! Cet événement festif attire chaque année de nombreux visiteurs dans la petite cité cauchoise. Pour la sécurité de tous, les mesures sanitaires en vigueur devront être respectées.

Gratuit

