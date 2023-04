20ème Foire aux Livres et Cartes Postales Anciennes Rue Louis Bouilhet Cany-Barville Catégories d’Évènement: Cany-Barville

20ème Foire aux Livres et Cartes Postales Anciennes Rue Louis Bouilhet, 9 juillet 2023, Cany-Barville. 20ème Foire aux livres et toutes collections (monnaies, capsules, cartes postales, timbres, muselets…)

RDV salle DANIEL PIERRE, de 8h30 à 17h.

Tarif : 1€ + 12 ans

Parking gratuit..

2023-07-09 à 08:30:00 ; fin : 2023-07-09 17:00:00. .

Rue Louis Bouilhet Salle Daniel Pierre

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie



20th Book Fair and all collections (coins, capsules, postcards, stamps, snouts…)

RDV room DANIEL PIERRE, from 8:30 am to 5 pm.

Price : 1? + 12 years old

Free parking. 20ª Feria del Libro y todo tipo de colecciones (monedas, cápsulas, postales, sellos, sacacorchos…)

RDV salle DANIEL PIERRE, de 8h30 a 17h00.

Precio : 1? + 12 años

Aparcamiento gratuito. 20. Messe für Bücher und alle Sammlungen (Münzen, Kapseln, Postkarten, Briefmarken, Muselets…)

Treffpunkt: Saal DANIEL PIERRE, von 8:30 bis 17:00 Uhr.

Preis: 1? + 12 Jahre

Kostenlose Parkplätze.

