Le printemps de Cany Rue Louis Bouilhet, 13 mai 2023, Cany-Barville.

Au programme : Visite des serres municipales, jeux, animations pour les petits et les grands, stands d’associations… de quoi ravir les amoureux de la nature et les amateurs de jardinage.

Rendez-vous de 10h à 12h et de 14h à 17h30 dans le parc du Clos Saint-Martin de Cany-Barville.

Entrée libre..

2023-05-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-13 12:30:00. .

Rue Louis Bouilhet parc Clos St Martin

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie



On the program: Visit of the municipal greenhouses, games, animations for children and adults, stands of associations… something to delight nature lovers and gardening enthusiasts.

Rendezvous from 10am to 12pm and from 2pm to 5:30pm in the Clos Saint-Martin park of Cany-Barville.

Free entrance.

En el programa: visita de los invernaderos municipales, juegos, actividades para grandes y pequeños, stands de asociaciones… algo para deleitar a los amantes de la naturaleza y los aficionados a la jardinería.

Cita de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:30 en el parque Clos Saint-Martin de Cany-Barville.

Entrada gratuita.

Auf dem Programm stehen: Besichtigung der städtischen Gewächshäuser, Spiele, Animationen für Groß und Klein, Stände von Vereinen… Naturliebhaber und Gartenfreunde werden begeistert sein.

Treffpunkt von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr im Park Clos Saint-Martin in Cany-Barville.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité