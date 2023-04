Thé dansant Rue Louis Bouilhet, 7 mai 2023, Cany-Barville.

Thé dansant avec Sabrina et Freddy Friant à la salle Daniel Pierre de 15h à 19h.

Réservations au 06 14 89 13 69.

2023-05-07 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-07 19:00:00. .

Rue Louis Bouilhet Salle Daniel Pierre

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie



Tea dance with Sabrina and Freddy Friant at the Daniel Pierre hall from 3 to 7 pm.

Reservations at 06 14 89 13 69

Baile del té con Sabrina y Freddy Friant en la sala Daniel Pierre de 15.00 a 19.00 h.

Reservas en el 06 14 89 13 69

Thé dansant mit Sabrina und Freddy Friant im Saal Daniel Pierre von 15:00 bis 19:00 Uhr.

Reservierungen unter 06 14 89 13 69

