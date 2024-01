Marché traditionnel Cany-Barville, lundi 25 mars 2024.

Marché traditionnel Cany-Barville Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25 09:00:00

fin : 2024-03-25 12:00:00

Tous les lundis matins, c’est le marché à Cany Barville! Un des plus importants marchés du département!

RDV de 8h à 12h (13h en été) sur la place de l’hôtel de ville, place du 8 mai et sur le champ de foire. Producteurs locaux, fermiers et artisanaux.

.

Place Robert Gabel – Champ de foire

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie



L’événement Marché traditionnel Cany-Barville a été mis à jour le 2024-01-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre