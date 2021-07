Cany-Barville Toute la commune de Cany Cany-Barville, Seine-Maritime Cany Artisanal 2021 Toute la commune de Cany Cany-Barville Catégories d’évènement: Cany-Barville

Découvrez Cany Artisanal, le marché nocturne dédié à l’artisanat et aux produits locaux ! Ce marché réunit plus de 55 exposants sur la place Robert GABEL de Cany-Barville et attire, chaque année, de nombreux visiteurs. La deuxième édition de Cany Artisanal 2021 aura lieu le vendredi 13 août 2021 de 17h à 23h. Un groupe de musiciens à échasse se joindra aux commerçants pour animer les allées du marché. En raison de la situation sanitaire, le port du masque sera obligatoire.

Gratuit

