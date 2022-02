Canva, un outil indispensable pour professionnaliser vos visuels pour les réseaux sociaux Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Albi Catégories d’évènement: Albi

La CCI du Tarnvous propose à une master class (atelier pratique) sur le thème : CANVA, UN OUTIL INDISPENSABLE POUR PROFESSIONNALISER VOS VISUELS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX —————————————————————————————– **Jeudi 10 Mars 2022 de 9h00 à 12h00** CCI Tarn – site d’Albi – 1 avenue Général Hoche -Albi ### Pourquoi utiliser CANVA ? Lorsqu’une entreprise souhaite avoir une présence forte sur les réseaux sociaux, les visuels, le graphisme et le design sont devenus indispensables pour avoir une bonne visibilité, se démarquer et attirer l’oeil du consommateur. Ce sont les visuels qui font vendre ! Canva est un outil de création de visuel de communication qui vous permettra de développer votre activé et booster votre stratégie digitale. **Afin de vous aider à concevoir rapidement des contenus de qualité, la CCI du Tarn vous propose de participer à une Master Class, sous forme d’ateliers pratiques qui vous donneront les bases pour utiliser, créer et diffuser des contenus attractifs grâce à l’application CANVA.** ### Les pré-requis * Créer un profil utilisateur sur la version ordinateur et télécharger l’application CANVA sur son smartphone en utilisant le même profil utilisateur. * Disposer de photos et de vidéos que vous souhaitez utiliser durant les ateliers pratiques pour produire des contenus. * Être à l’aise avec la manipulation d’application sur son smartphone et ordinateur. * Venir avec son smartphone et son pc portable. ### Programme de la rencontre * L’importance de l’identité visuelle * Présentation des fonctionnalités * Les formats des images * La version payante * Création de plusieurs visuels en lien avec votre activité ### Modalités d’inscriptions * Durée de l’atelier : 3 heures * Nombre de participants maximum : 10 personnes * Méthode pédagogique : Alternance d’exposés théorique et d’exercices pratiques en petits groupes Inscription et renseignements [[https://my.weezevent.com/canva-un-outil-pour-professionnaliser-vos-visuels](https://my.weezevent.com/canva-un-outil-pour-professionnaliser-vos-visuels)](https://my.weezevent.com/canva-un-outil-pour-professionnaliser-vos-visuels)

70 € HT (84 € TTC) / 10 personnes maximum

Cet atelier pratique a pour objectif de vous permettre d’utiliser efficacement CANVA et d’améliorer rapidement votre présence sur les réseaux sociaux Chambre de commerce et d’industrie du Tarn 1 avenue Général Hoche, 81000 ALBI Albi Tarn

