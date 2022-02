Cantos Queridos Théâtre L’Astronef,Centre Hospitalier Edouard Toulouse, 4 mars 2022, Marseille.

Cantos Queridos

Théâtre L’Astronef, Centre Hospitalier Edouard Toulouse, le vendredi 4 mars à 20:30

Le pianiste marseillais Simon Bolzinger, accompagné par la parole de Victor Cova Correa a choisi de nous raconter son Amérique du Sud : joropos virtuoses et tonadas mélancoliques, rumbas ancestrales et chants yorubas, huaynos et candomblés en transe, maracatus endiablés… Du Venezuela à la cordillère péruvienne, en passant par Bahia ou La Havane, chacun de ces “chants chéris” est exposé en double face simultanée : la musique d’un coté, réarrangée voire méconnaissable, et le texte de l’autre, traduit en français et déclamé par le verbe agile du conteur venezuélien. Il en ressort un voyage musical étonnant, poétique, émouvant, aux énergies sacrées et ancestrales, héritées des cultures si contrastées du continent sud-américain. Un mélange inédit où l’on assiste à la fois à un concert de jazz – quand les solos s’enchaînent et que la musique se libère – et à une lecture poétique. Improvisation collective entre mots et notes… À partir de 12 ans / De Victor Cova Correa et Simon Bolzinger Ouvert à tous / Pass vaccinal obligatoire Tarif : 5 € par jour Infos et réservations : 04 91 96 98 72 ou [contact@astronef.org](mailto:contact@astronef.org) Théâtre de l’Astronef : Centre Hospitalier Édouard Toulouse 118 chemin de Mimet 13015 Marseille

5€

♫♫♫

