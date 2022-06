Cantons Chante : Caesaria + A la Bisaine + Francois Guernier Marest-Dampcourt Marest-Dampcourt Catégories d’évènement: Aisne

Marest-Dampcourt

Cantons Chante : Caesaria + A la Bisaine + Francois Guernier Marest-Dampcourt, 3 septembre 2022, Marest-Dampcourt. Cantons Chante : Caesaria + A la Bisaine + Francois Guernier

Rue de la Pâture Marest-Dampcourt Aisne

2022-09-03 20:00:00 – 2022-09-03 Marest-Dampcourt

Aisne Marest-Dampcourt Le Festival Cantons Chante, porté par l’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, revient cet été pour une nouvelle édition avec 4 dates – 4 communes – 12 artistes, une programmation musicale variée : rock, folk, jazz, chanson française avec des artistes venus des 4 coins de la France sans oublier nos artistes locaux. Concerts Gratuits Les autres dates :

Vendredi 1er Juillet à Travecy avec Aboubakar Traoré + Songs# Quartet + Double Face

Samedi 9 juillet à Ognes Lehmanns Brothers, Sébe et Vincenth,

Vendredi 26 aout à Charmes avec Le Pied de la pompe, Pur-Sang et Latin Jazz Trip, Le Festival Cantons Chante, porté par l’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, revient cet été pour une nouvelle édition avec 4 dates – 4 communes – 12 artistes, une programmation musicale variée : rock, folk, jazz, chanson française avec des artistes venus des 4 coins de la France sans oublier nos artistes locaux. Concerts Gratuits Les autres dates :

Vendredi 1er Juillet à Travecy avec Aboubakar Traoré + Songs# Quartet + Double Face

Samedi 9 juillet à Ognes Lehmanns Brothers, Sébe et Vincenth,

Vendredi 26 aout à Charmes avec Le Pied de la pompe, Pur-Sang et Latin Jazz Trip, Le Festival Cantons Chante, porté par l’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, revient cet été pour une nouvelle édition avec 4 dates – 4 communes – 12 artistes, une programmation musicale variée : rock, folk, jazz, chanson française avec des artistes venus des 4 coins de la France sans oublier nos artistes locaux. Concerts Gratuits Les autres dates :

Vendredi 1er Juillet à Travecy avec Aboubakar Traoré + Songs# Quartet + Double Face

Samedi 9 juillet à Ognes Lehmanns Brothers, Sébe et Vincenth,

Vendredi 26 aout à Charmes avec Le Pied de la pompe, Pur-Sang et Latin Jazz Trip, Marest-Dampcourt

dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Marest-Dampcourt Other Lieu Marest-Dampcourt Adresse Rue de la Pâture Marest-Dampcourt Aisne Ville Marest-Dampcourt lieuville Marest-Dampcourt Departement Aisne

Marest-Dampcourt Marest-Dampcourt Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marest-dampcourt/

Cantons Chante : Caesaria + A la Bisaine + Francois Guernier Marest-Dampcourt 2022-09-03 was last modified: by Cantons Chante : Caesaria + A la Bisaine + Francois Guernier Marest-Dampcourt Marest-Dampcourt 3 septembre 2022 Rue de la Pâture Marest-Dampcourt Aisne

Marest-Dampcourt Aisne