Canto do sol Le Baiser Salé Paris, mercredi 6 mars 2024.

Le mercredi 06 mars 2024

de 21h00 à 23h55

.Tout public. payant Tarif web : 25 EUR

Tarif réduit (web) : 10 EUR

Tarif sur place : 28 EUR

Samba-nouch, jazzo-bossa, caraibo-brésil, Canto do Sol a l’art de brouiller les frontières pour vous faire chalouper sur des rythmes chaleureux, chanter l’amour, chanter la vie et vous ensoleiller.

Canto do Sol, c’est un groupe franco-brésilien créatif et lumineux ! Leur répertoire réunit des compositions originales et des grands classiques de samba et bossa nova. Ils proposent également des morceaux moins connus, explorant différents rythmes traditionnels du Brésil et aiment revisiter façon bossa notre classique de la chanson française.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/canto-do-sol-21h00

CANTO DO SOL