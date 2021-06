Cantique Quantique Théâtre de l’Aquarium, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris.

Un corbeau, le brouillard, la nuit, Walter Benjamin, un frère, Thomas Edison et le phonographe, Star Wars, Vinciane Despret, des vivants et des morts.

Antoine Cegarra – Compagnie Fantôme



D’après Au bonheur des morts. Récits de ceux qui restent de Vinciane Despret

Quelles relations entretenons-nous aujourd’hui avec nos morts ?

Cantique Quantique est un conte, un voyage vers l’obscur. S’appuyant sur les réflexions de la philosophe Vinciane Despret dans son livre Au bonheur des morts, Antoine Cegarra dérive au fil de ses pensées, d’anecdotes historiques en récits personnels, allant à la rencontre de ces spectres qui habitent la mémoire et le corps comme des ritournelles. De rapprochements empiriques en flottements spatio-temporels, la pièce nous invite à explorer d’autres réalités, d’autres états de présence et à renouveler notre approche du vivant.

Cette création fait partie de Hantologie·s, un cycle de recherche autour de la notion de hantise. Depuis 2017, Antoine Cegarra mène des entretiens, collecte des récits, explore les archives individuelles et collectives. À partir de cette matière, il écrit des textes – fictions documentées, poèmes spirites ou récits elliptiques – et les active sous forme de spectacles. Par définition, une anthologie désigne un recueil de morceaux choisis à partir de caractéristiques communes, à la manière d’une composition florale – sa racine grecque « anthos » signifie la fleur. Hantologie·s se présente comme une anthologie de ce qui nous hante, une histoire de spectres et d’interstices, où le réel et l’imaginaire conspirent dans les archives de notre mémoire.

Conception, écriture, performance : Antoine Cegarra

Création lumière : Ondine Trager / Régie lumière : Lucie Cardinal ou Ondine Trager / Création et régie son : Gilles Amalvi / Costume : Pauline Kieffer / Conseils dramaturgiques : Céline Cartillier / Stagiaire lumière : Malu França / Administration/ production : Laure Woelfli, Victor Hocquet – La Poulie Production / Production : Fantôme / Coréalisation : la vie brève – Théâtre de l’Aquarium / Coproductions et soutiens : Théâtre de Vanves ; Festival Théâtre Rate, Eymoutiers ; la vie brève – Théâtre de l’Aquarium, Paris ; Comédie de Colmar – CDN ; Agence culturelle Grand Est ; DRAC Grand Est ; Région Grand Est / Ce spectacle a été présenté, dans une première version, les 9 et 11 août 2019 au festival Théâtre Rate à Eymoutiers (Haute-Vienne).

Théâtre de l’Aquarium 2 route du Champ de Manœuvre Paris 75012

© Malu França