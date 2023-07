Fête Nationale Cantine Scolaire Assat, 13 juillet 2023, Assat.

Assat,Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion de la fête nationale, la mairie d’Assat vous propose le jeudi 13 juillet à partir de 18h30, un repas suivi d’un bal populaire.

Inscriptions à la mairie impérativement avant le vendredi 7 juillet midi..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Cantine Scolaire

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To celebrate Bastille Day, Assat town council is organizing a dinner and dance on Thursday July 13, starting at 6.30pm.

Please register at the town hall before noon on Friday July 7.

Para celebrar las fiestas, el ayuntamiento de Assat ofrece una comida seguida de un baile popular el jueves 13 de julio a partir de las 18.30 horas.

Se ruega inscribirse en el ayuntamiento antes del mediodía del viernes 7 de julio.

Anlässlich des Nationalfeiertags lädt das Rathaus von Assat am Donnerstag, den 13. Juli ab 18:30 Uhr zu einem Essen mit anschließendem Volksball ein.

Anmeldungen im Rathaus sind unbedingt bis Freitag, den 7. Juli, mittags erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay