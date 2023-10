Quiz sur les dark patterns dans les interfaces cantine numérique de Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Quiz sur les dark patterns dans les interfaces cantine numérique de Brest Brest, 14 novembre 2023, Brest. Quiz sur les dark patterns dans les interfaces Mardi 14 novembre, 18h00 cantine numérique de Brest Gratuit (sur réservation sur hello asso pour gérer le nombre de personnes inscrits) Conférence « Comment les interfaces nous manipulent » afin de découvrir les enjeux autour des dark patterns et comment nous sommes manipulés.

Atelier/Quiz de découverte des dark patterns sous la forme d’un jeu par équipe afin de découvrir des bonnes pratiques de conception. Ce jeu se basera sur le guide «Concevoir sans dark patterns : guide à l’intention des designers » sorti le 3 octobre et écrit par Flora Brochier. Pour qui ?

Évènement ouvert à tous : designers, personnes intervenant dans le numérique, curieux, Le lieu

Retrouvez-nous à la Cantine numérique de Brest

5 rue Yves Collet 29200 Brest cantine numérique de Brest 5 rue Yves Collet 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-designers-ethiques/evenements/brest-quiz-sur-les-dark-patterns-dans-les-interfaces »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T18:00:00+01:00 – 2023-11-14T19:30:00+01:00

2023-11-14T18:00:00+01:00 – 2023-11-14T19:30:00+01:00 numerique responsable éthique Designers éthiques Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu cantine numérique de Brest Adresse 5 rue Yves Collet 29200 Brest Ville Brest Departement Finistère Lieu Ville cantine numérique de Brest Brest latitude longitude 48.389071;-4.483305

cantine numérique de Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/