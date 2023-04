café/rencontres habitants autour de l’emploi cantine du Coeur – L’Univers Roubaix Catégories d’évènement: Nord

café/rencontres habitants autour de l’emploi cantine du Coeur – L’Univers, 28 avril 2023, Roubaix. café/rencontres habitants autour de l’emploi 28 avril – 28 juin cantine du Coeur – L’Univers entrée libre Vous cherchez un travail ?

Venez discuter avec nous : un projet original arrive sur le quartier et peut être une solution pour vous.

Echange convivial autour de votre situation liée à l’emploi. Nous vous accueillons :

vendredi 28 avril , 9h30-11h, cantine du Coeur – l’Univers , 93 rue de l’Epeule puis : mercredi 3 mai :café Corto Maltese, 84 rue de l’Epeule, 14h-16h30 mercredi 24 mai : Cantine du Coeur, L’Univers, 9h30 – 11h mercredi 7 juin : Café le Cosy Café, 43 rue de l’Epeule, 14h – 16h30 mercredi 28 juin : Cantine du Coeur, L’Univers, 9h30 – 11h cantine du Coeur – L’Univers 93 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « tscelsi@ville-roubaix.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

