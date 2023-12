Fresque du climat Cantine de l’école primaire Bellenaves, 1 décembre 2023, Bellenaves.

Bellenaves,Allier

Un atelier ludique et pédagogique pour poser en 3 heures les grands principes du changement climatique. Ouvert à tous à partir de 14 ans. Organisé par la Municipalité.

Sur inscription au Point Info Tourisme..

2023-12-05 18:00:00 fin : 2023-12-05 21:00:00. .

Cantine de l’école primaire Rue Rebondine

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A fun, educational 3-hour workshop on the main principles of climate change. Open to everyone aged 14 and over. Organized by the Municipality.

Registration required at the Tourist Information Point.

Un taller lúdico y didáctico de sólo 3 horas en el que se explican los principios fundamentales del cambio climático. Abierto a todos los mayores de 14 años. Organizado por el Ayuntamiento.

Inscripción previa en la Oficina de Turismo.

Ein spielerischer und pädagogischer Workshop, der in drei Stunden die wichtigsten Grundsätze des Klimawandels aufzeigt. Offen für alle ab 14 Jahren. Organisiert von der Stadtverwaltung.

Nach Anmeldung im Touristeninformationspunkt.

Mise à jour le 2023-11-25 par Office de tourisme Val de Sioule