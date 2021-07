Canticum Novum Espace jean-vilar, 27 février 2022, Amilly.

Samâ-ï – Alep, la cosmopolite Canticum Novum a été créé par Emmanuel Bardon en 1996. En redécouvrant et interprétant des répertoires de musique ancienne, l’ensemble est riche de l’union du monde chrétien et d’un Orient marqué d’une double hérédité juive et mauresque. Les œuvres qu’il interprète permettent de redécouvrir les répertoires européens mais aussi afghans, turcs, persans, arabes, séfarades, arméniens, chypriotes du XIIIe siècle au XVIIe siècle. Canticum Novum positionne l’aventure humaine et l’interculturalité au cœur de ses projets et interroge l’identité, l’oralité, la transmission et la mémoire. À la croisée des répertoires traditionnels syriens et de l’identité cosmopolite de Canticum Novum, Samâ-ï évoque ce carrefour culturel que fut l’ancienne Alep et l’imprégnation musicale des cultures en présence, byzantines, arabes, turques, kurdes, séfarades, mais aussi de la grande variété de la chrétienté d’Orient. Avec Samâ-ï, Canticum Novum rend compte de la richesse et de la complexité des registres poétiques, littéraires, linguistiques qui ont mûri dans ce creuset fertile des religions et cultures dont on voit qu’elles ne furent jamais des blocs imperméables, fixes et identitaires mais des passerelles entre les hommes, leurs besoins de créativité et leurs aspirations spirituelles. Ce programme est enrichi des créations inédites de l’oudiste syrien Bayan Rida, qui a intégré le collectif en 2019. Concert organisé en partenariat avec l’AME Distribution : Emmanuel Bardon : direction musicale et chant Gulay Hacer Toruk : chant Valérie Dulac : vièles Aliocha Regnard : nyckelharpa et fidula Marie-Domitille Murez : harpe Bayan Rida : oud et chant Spyros Halaris : kanun Isabelle Courroy : flûtes kaval Henri-Charles Caget, Ismaïl Mesbahi : percussions Le samedi 26 février à 16h, l’ensemble proposera une présentation des instruments à destination de tous publics à l’Espace Jean-Vilar. GRATUIT – Sur réservation au 02 38 85 81 96 Plein tarif : 18 € Tarif réduit : 13 € (sera accordé sur présentation de justificatifs, aux jeunes de 19 ans à 25 ans révolus, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires des minima sociaux et aux titulaires d’une carte de famille nombreuse). Tarif groupe : 13 € (sera accordé aux associations, aux entreprises et aux comités d’entreprise à partir de 10 places achetées sur l’ensemble des concerts proposés). Tarif junior : 5 € (valable jusqu’à 18 ans révolus). La gratuité sera accordée aux élèves de l’École municipale de musique d’Amilly. Tarif parent accompagnant un mineur élève de l’école de musique (dans la limite de 2 personnes) : 10 € MOYENS DE PAIEMENT Règlement par chèque -à l’ordre de Régie saison culturelle d’Amilly-, espèces, carte bancaire y compris sur le lieu du concert. En plus du dispositif yep’s, toujours disponible pour les moins de 25 ans, nouveau pour les jeunes de 18 ans : Possibilité d’utiliser le pass culture. Renseignements : yeps.fr / pass.culture.fr Espace Jean-Vilar 264, rue de la Mère-Dieu 45200 AMILLY 02 38 85 81 96 / [ejv@amilly45.fr](mailto:ejv@amilly45.fr) Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé jusqu’au 31 août. Des pré-réservations sont possibles par courrier. Ouverture de la billetterie : samedi 11 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h

