Cantere (chant par les participants) Chants polyphoniques traditionnels. Précédé d’une initiation aux chants traditionnels Place d’Uzès (à côté de la Mairie/Eglise)

Entrée libre, un contrôle pass sanitaire ou une jauge pourra être mis.e en place en fonction de la législation courante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00

