ACADÉMIES D’ÉTÉ CANTERCEL Cantercel La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, 16 août 2023, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries.

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries,Hérault

4 jours de conférences et ateliers sur l’architecture organique, 7 architectes ayant été pionniers seront sources d’inspiration : Makovecz, Lay, Aalto, Baley,Poro, Ravéreau, Pietilä.

2023-08-16 09:30:00 fin : 2023-08-16 18:00:00. EUR.

Cantercel

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie



4 days of conferences and workshops on organic architecture, inspired by 7 pioneering architects: Makovecz, Lay, Aalto, Baley,Poro, Ravéreau, Pietilä

4 días de conferencias y talleres sobre arquitectura orgánica, con 7 arquitectos pioneros como fuentes de inspiración: Makovecz, Lay, Aalto, Baley,Poro, Ravéreau, Pietilä

4 Tage Konferenzen und Workshops über organische Architektur, 7 Architekten, die Pionierarbeit geleistet haben, werden als Inspirationsquellen dienen: Makovecz, Lay, Aalto, Baley,Poro, Ravéreau, Pietilä

