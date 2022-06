Cantèra tà tots ! Arudy Arudy Catégories d’évènement: 64260

Arudy 64260 Vous avez toujours eu envie de vous glisser au milieu d’un groupe de chanteurs traditionnels ?

Le Musée d’Ossau vous convie à une cantèra ouverte à tous. Au début vous seront donnés les codes et quelques airs de chants polyphoniques pour vous frotter ensuite à des chanteurs plus aguerris.

