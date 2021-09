Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Cantèra du Conservatoire Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Cantèra du Conservatoire Tarbes, 5 octobre 2021, Tarbes. Cantèra du Conservatoire 2021-10-05 21:00:00 21:00:00 – 2021-10-05 00:00:00 00:00:00 TARBES 1 rue de l’Harmonie

Tarbes Hautes-Pyrénées Soirée conviviale autour du chant traditionnel spontané pyrénéen, animées par le département de Musiques Traditionnelles du Conservatoire.

Le Celtic invite un groupe en 1ère partie à 20h. Respect des règles sanitaires en vigueur

Pass sanitaire et port du masque obligatoires http://celticpub.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES 1 rue de l'Harmonie Ville Tarbes lieuville 43.23182#0.07249