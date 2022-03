Cantèra de la Calandreta deu país tarbés mairie,église,Soues (65)

mairie,église, Soues (65), le samedi 12 mars à 18:00

**soirée concert cantèra à Soues** 18h groupes Cracade et Cop de cap à l’église 19h30 cantèra dans une salle près de la mairie *source : événement [Cantèra de la Calandreta deu país tarbés](https://agendatrad.org/e/35691) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

libre participation

organisé par Calandreta deu país tarbés mairie,église,Soues (65) 28, Rue André Fourcade mairie,église, 65430 Soues, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T18:00:00 2022-03-12T22:00:00

