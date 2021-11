Marseille La maison du chant Bouches-du-Rhône, Marseille Cantèra de clôture de “De Vives Voix # 17” La maison du chant Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le vendredi 12 novembre à 19:30

Un festival c’a se fête, avant, pendant, après. C’est vendredi 12 novembre 2021 qu’on se retrouve au Comptoir, à partir de 19h30 pour une cantèra C’est, traditionnellement, une cantéra qui marque la clôture de l’édition. L’équipe de la Maison du Chant, les artistes, le public se retrouvent au Comptoir autour d’un verre, d’un chantCe vendredi 12 novembre, c’est tout naturellement le chœur Babelika, la plus part des chanteurs étaient bénévoles sur le festival, qui transmettra un chant. Ce soir là, l’entrée est libre à qui veut chanter et/ou écouter chanter, à qui veut croiser les voix, partager les répertoires. Chacun amène sa voix, ses oreilles, de quoi manger (si possible avec les doigts) seules les boissons sont payantes.

Entrée libre

La maison du chant 49 rue Chape, 13004 Marseille

2021-11-12T19:30:00 2021-11-12T22:00:00

