Cantèra au Comptoir La maison du chant Marseille

Marseille

Cantèra au Comptoir La maison du chant, 25 février 2022, Marseille. Cantèra au Comptoir

La maison du chant, le vendredi 25 février à 19:30

Suite aux précédentes annulations de cantèras, on est trop impatients pour attendre le vendredi 11 mars. Barth Russo et Caroline Tolla avec L’ensemble MPO vous attendent donc au Comptoir pour partager chants et bonne humeur le 25 février à partir de 19h30 Auberge espagnole, on amène des victuailles à partager, ses chants, sa voix, son sourire. ♫♫♫ La maison du chant 49 rue Chape, 13004 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T19:30:00 2022-02-25T21:30:00

