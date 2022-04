Cantèra au Comptoir animée par le Ker Maloya La Maison du Chant, 8 avril 2022, Marseille.

Cantèra au Comptoir animée par le Ker Maloya

La Maison du Chant, le vendredi 8 avril à 19:30

e vendredi c’est l’atelier Ker Maloya qui nous accueille Le Maloya figure, depuis 2009, dans la liste du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité, certifiée par l’UNESCO. Une reconnaissance forte pour cet art séduisant, mariant musique, chant et danse. Il est né pour exprimer la douleur et la révolte chez les esclaves d’origine malgache et africaine, dans les plantations sucrières de La Réunion. L’association Fon’ker la Réunion qui œuvre sur Marseille depuis maintenant plus de 10 ans a choisi de vous faire découvrir le CHANT MALOYA à travers une chorale. Cette chorale qui se nomme « ker Maloya » vous invite à un voyage en plein cœur de la Réunion ». Le collectage et la transmission des chants, la pratique de la polyphonie sont les socles de notre travail ; c’est pourquoi, nous saisissant de l’opportunité de la convivialité du comptoir nous initions, un vendredi par mois, les cantèras. Ce soir là, l’entrée est libre à qui veut chanter et/ou écouter chanter, à qui veut croiser les voix, partager les répertoires. Chacun amène sa voix, ses oreilles, de quoi manger , on n’oublies pas de mettre quelques pièces dans le cochon pour les boissons

Entrée libre

♫♫♫

La Maison du Chant 15, rue Isoard, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T19:30:00 2022-04-08T23:00:00