L'Embobineuse, le vendredi 5 novembre à 21:00

4 concerts 4 sensations 4 bruissements zélectriques. TORU noise de groupe libre [https://toru06.bandcamp.com/album/toru](https://toru06.bandcamp.com/album/toru) CANTENAC DAGAR beatbox disto-tribaliste [https://cantenacdagar.bandcamp.com/](https://cantenacdagar.bandcamp.com/) EMWEWME improvisations noise kraut [https://soundcloud.com/emwewme](https://soundcloud.com/emwewme) KRISTALLROLL rythme percussif [https://kristallroll.bandcamp.com/](https://kristallroll.bandcamp.com/) +DJs SACRÉS NUMÉROS (sélection pour autoradios de 205) 7€ + 2€ adhésion préventes bientôt → [https://www.lembobineuse.biz](https://www.lembobineuse.biz) il y aura aussi des places à la porte

7€ + 2€ d’adhésion

L'Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T21:00:00 2021-11-05T02:00:00

