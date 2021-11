Canteloup École Saint Jean Baptiste Calvados, Canteloup Marché de Noël de l’école de Canteloup École Saint Jean Baptiste Canteloup Catégories d’évènement: Calvados

Canteloup

Marché de Noël de l’école de Canteloup École Saint Jean Baptiste, 27 novembre 2021 09:00, Canteloup. Samedi 27 novembre, 09h00 Sur place entrée libre, ouvert à tous Marché de Noël Vente des créations des enfants et des parents de l’école.

Stand de boissons chaudes et gateaux.

Musique de Noël

A 11h, chorale des enfants à ne pas manquer ! École Saint Jean Baptiste 14370 Canteloup 14370 Canteloup Calvados samedi 27 novembre – 09h00 à 13h00

