Au Loin les Oiseaux Compagnie Akté ESP.CULTUREL FRANCOIS MITTERRAND, 23 novembre 2023, CANTELEU.

Décembre 2015, 35 citoyens et citoyennes sont convoqué·es auprès de la cour d’appel du tribunal de Blois. Après tirage au sort, neuf d’entre eux et elles vont constituer le jury populaire qui devra juger de nouveau Jacqueline Sauvage, condamnée en première instance à 10 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son mari, après des années de violences conjugales et intrafamiliales. Pièce chorale à l’écriture audacieuse, Au loin les oiseaux s’appuie sur ce faits divers médiatique et complexe pour aborder la question du fonctionnement de la justice par le prisme du jury populaire. Elle esquive le huis clos attendu en traitant la question des débats en hors-champ : pas de reconstitution de procès, mais un ensemble de portraits d’une belle humanité?. On ne sait jamais rien des membres d’un jury d’assises ; on ne sait d’eux que leur valeur de représentation. Ils sont nous. À partir de 15 ans Durée : 1h50 Akte Compagnie

ESP.CULTUREL FRANCOIS MITTERRAND CANTELEU Parc Georges Pierre – bd Claude Monet Seine-Maritime

