Julie Doiron + Huit Nuits 23ème Festival Chants D’Elles ESP.CULTUREL FRANCOIS MITTERRAND, 9 novembre 2023, CANTELEU.

Julie Doiron, pourvoyeuse de berceuses crépusculaires devant l’éternel, commence sa carrière à l’âge de dix-huit ans comme bassiste au sein d’Eric’s Trip, une formation canadienne de folk rock psychédélique signée sur Sub Pop, le label de Nirvana. Elle était alors encore étudiante en photographie. Julie aura depuis sorti plusieurs disques folk ou récemment plus rock en solo et aussi trouver le temps de participer à des albums de Mount Eerie, The Tragically Hip, Gordon Downie et Herman Düne (“Not on Top”), ou encore de collaborer avec son amie Feist. Elle s’offre aujourd’hui une nouvelle tournée en duo avec Dany Placard avec qui elle partage à présent le studio et la scène. En première partie de soirée, Huit Nuits ose toutes les métamorphoses sur leur nouvel album « Aveu de faiblesse » en fusionnant des textes poético-philosophique, voix entremêlées, guitare folk et électrique, batterie, violoncelle, basse et claviers. Chaque titre est une odyssée nocturne aux percées lumineuses. Huit Nuits brave la côte sauvage des émotions. Julie Doiron Julie Doiron

ESP.CULTUREL FRANCOIS MITTERRAND CANTELEU Parc Georges Pierre – bd Claude Monet Seine-Maritime

