Conférence : Mais qui était donc Arédius (Saint-Héray) ? Canteau La Mothe-Saint-Héray, 9 septembre 2023, La Mothe-Saint-Héray.

La Mothe-Saint-Héray,Deux-Sèvres

Conférence : Mais qui était donc Arédius (Saint-Héray)

Évocation du fondateur de notre bourg au VIème siècle

Samedi 9 Septembre à 17h au domaine de Canteau ( entrée sud du bourg)

Proposée par la Section Culture et Patrimoine des Maillons Mothais : 06 03 02 64 14.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

Canteau

La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Conference: But who was Arédius (Saint-Héray)

Evocation of the founder of our village in the 6th century

Saturday September 9 at 5pm at Domaine de Canteau (south entrance to town)

Organized by the Section Culture et Patrimoine des Maillons Mothais : 06 03 02 64 14

Conferencia: Pero quién era Arédius (Saint-Héray)

Evocación del fundador de nuestra ciudad en el siglo VI

Sábado 9 de septiembre a las 17.00 h en el Domaine de Canteau (entrada sur de la ciudad)

Organiza la Sección de Cultura y Patrimonio de Les Maillons Mothais: 06 03 02 64 14

Konferenz: Aber wer war denn Arédius (Saint-Héray)

Erinnerung an den Gründer unseres Ortes im 6

Samstag, 9. September um 17 Uhr in der Domaine de Canteau (Südeingang des Ortes)

Angeboten von der Sektion Kultur und Kulturerbe von Les Maillons Mothais: 06 03 02 64 14

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Pays Mellois