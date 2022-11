CANTATES SANS FILET (L’INTÉGRALE DES CANTATES DE BACH) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

CANTATES SANS FILET (L'INTÉGRALE DES CANTATES DE BACH)

Allées Jules Guesde EGLISE SAINT EXUPERE Toulouse

2022-12-11

Haute-Garonne EUR Une rencontre avec le grand Johann Sebastian Bach dont l’œuvre immense reste pourtant encore en grande partie à découvrir : l’Ensemble Baroque de Toulouse parcours au fil des ans ses quelque 200 cantates, journal intime d’un homme qui exerçait son art avec l’humilité et l’intransigeante exigence du bon artisan. Le déroulement d’une cantate:

17h : répétition publique « sans filet » de l’Ensemble Baroque de Toulouse et du Chœur Baroque de Toulouse

18h20 : répétition du choral final avec le public, invité à participer

18h30 : interprétation de la Cantate Vous pouvez retrouvez toutes les partitions sur www.bach-cantatas.com

Participation libre mais nécessaire sans réservation ! (dans la limite des places disponibles). Cantates sans filet, ce n'est pas un concert ! C'est une rencontre ! ebt@ensemblebaroquedetoulouse.com +33 5 61 52 73 13 http://www.baroquetoulouse.com/

