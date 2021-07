Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Cantates et chorals allemands au XVIIème siècle Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Cantates et chorals allemands au XVIIème siècle Pau, 5 août 2021-5 août 2021, Pau. Cantates et chorals allemands au XVIIème siècle 2021-08-05 20:30:00 – 2021-08-05 Temple de Pau 21 Rue Serviez

Pau Pyrénées-Atlantiques 10 10 EUR Musique au temple: Cantates et chorales allemands au XVIIème siècle.

