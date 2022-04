CantateCello Pouce, 14 avril 2022, Marseille.

CantateCello

Pouce, le jeudi 14 avril à 19:00

Le duo CantateCello est né d’une amitié entre la chanteuse/guitariste Neda Cainero et le violoncelliste Aurélien Nowak ayant partagé plusieurs groupes avant de vouloir créer ensemble un répertoire de chansons d’amours venant de chez eux ou d’ailleurs. Allant de l’Italie, en passant par l’Irlande jusqu’à l’Amérique latine, ces deux artistes proposent une interprétation des chansons qui les ont touché pour le plaisir des oreilles et du cœur. Le Pouce vous accueille les mercredi, jeudi et vendredi soirs, jusqu’à 22h pour des débuts de soirée enchanteurs ! Entre ami.es, en amoureux, en famille savourez la fin de journée dans l’une ou l’autre de nos trois ambiances : * le jardin verdoyant, * la véranda, * la salle, face à la fresque murale végétale réalisée par Laura Krezenski Une petite faim ? On a tout prévu ! planches de charcuterie, fromages ou mixtes, tapas et tartinades végétales maison et des surprises signées par notre chef. La carte des boissons vous propose une sélection de vins, notamment ceux de Microcosmos le chai urbain marseillais ou de Julie Karsten, des bières artisanales locales , les thés fermentés brassé par Lokkï … Une bonne nouvelle à fêter? Les bulles de l’excellente clairette de Die bio du Domain Long sont là pour accompagner votre joie !

Pouce 95, Boulevard Longchamp 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



