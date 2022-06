Cantate Destino Patagonia Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cantate Destino Patagonia Marseille 4e Arrondissement, 26 juin 2022, Marseille 4e Arrondissement. Cantate Destino Patagonia

86 Bd Boisson Église Saint-Calixte Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Église Saint-Calixte 86 Bd Boisson

2022-06-26 17:00:00 – 2022-06-26

Église Saint-Calixte 86 Bd Boisson

Marseille 4e Arrondissement

Bouches-du-Rhône 12 12 L’ensemble Los Calchakis (kéna, flûte de Pan, guitares, charango, bombo et autres percussions) jouera et chantera le folklore des Andes.



Puis, en osmose avec eux, 150 choristes du Choeur Régional ACJ Provence chanteront la Cantate Destino Patagonia, suite de 7 pièces évoquant le parcours du voyageur recherchant ses racines.



Un fascinant assemblage de chaudes mélodies, avec les poignantes harmonies des Andes.



Los Calchakis

Musique : Sergio Arriagada

Paroles : Pablo Urquiza



Choeur Régional A Coeur Joie Provence-Alpes-Côte d’Azur

Direction Iris Thion-Poncet Église Saint-Calixte 86 Bd Boisson Marseille 4e Arrondissement

