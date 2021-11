Pantin Eglise Sainte Marthe Pantin, Seine-Saint-Denis CANTATE DE BACH Eglise Sainte Marthe Pantin Catégories d’évènement: Pantin

CANTATE DE BACH Eglise Sainte Marthe, 12 décembre 2021, Pantin. CANTATE DE BACH

Eglise Sainte Marthe, le dimanche 12 décembre à 16:30

Venez découvrir les **cantates de Bach** comme vous ne les avez jamais entendues. Le **département de musique ancienne du Conservatoire de Pantin** vous propose son temps fort pour quitter 2021 en toute beauté! Une occasion de découvrir ou redécouvrir cette oeuvre incontournable du répertoire baroque allemand.

Entrée libre sur inscription

Concert du département de musique ancienne Eglise Sainte Marthe 118 avenue Jean Jaurès 93500 Pantin Pantin Seine-Saint-Denis

2021-12-12T16:30:00 2021-12-12T18:00:00

Lieu Eglise Sainte Marthe Adresse 118 avenue Jean Jaurès 93500 Pantin Ville Pantin