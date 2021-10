Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy CANTATE BWV 158 DE JOHANN SEBASTIAN BACH Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

CANTATE BWV 158 DE JOHANN SEBASTIAN BACH 2021-10-31 16:30:00 16:30:00 – 2021-10-31 17:30:00 17:30:00 place de Castelnau Eglise Notre-Dame-de-Bonsecours

Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy Concert de musique sacrée vocale avec La Chapelle de Bonsecours.

Cantate BWV 158 “Der Friede sei mit dir” de Johann Sebastian BACH

“Mit Fried und Freud ich fahr dahin” de Dietrich Buxtehude & autres motets de Heinrich Schütz & Carlo Gesualdo Clara Ben Attar, soprane

Jean-Sébastien Nicolas, Benjamin Colin, basses

Anne-Laure Martin – violon

Isabelle Feuillie, Maud Muller – basse de viole

Thierry Bohlinger – orgue LA CHAPELLE DE BONSECOURS

Direction : Jean-Sébastien Nicolas ENTRÉE LIBRE – Masque obligatoire +33 6 88 95 08 95 https://lachapelledebonsec.wixsite.com/pcsnancy © La Chapelle de Bonsecours dernière mise à jour : 2021-10-16 par

