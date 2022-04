Cant’Aquiu AQUIU – Épicerie Café Friperie,Pau (64)

Cant’Aquiu AQUIU – Épicerie Café Friperie,Pau (64), 10 mai 2022, . Cant’Aquiu

AQUIU – Épicerie Café Friperie, Pau (64), le mardi 10 mai à 18:30

Lo rendetz-ve pòst-tribalh/cantèra mesadera qu’ei tornat ! ça-vietz béver un còp, batalar, cantar, passar la bona pausa… E tostemps Aquiu ! Le rendez-vous afterwork/cantèra mensuelle est de retour ! Venez boire un pot, discuter, chanter, passar un bon moment… Et toujours Aquiu ! *source : événement [Cant’Aquiu](https://agendatrad.org/e/36434) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

0

avec cantèra ubèrta a tots AQUIU – Épicerie Café Friperie,Pau (64) 28, Rue Carnot AQUIU – Épicerie Café Friperie, 64000 Pau, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T18:30:00 2022-05-10T21:00:00

Détails Autres Lieu AQUIU - Épicerie Café Friperie,Pau (64) Adresse 28, Rue Carnot AQUIU - Épicerie Café Friperie, 64000 Pau, France lieuville AQUIU - Épicerie Café Friperie,Pau (64)

AQUIU - Épicerie Café Friperie,Pau (64) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//