JOURNEE TELETHON CANTAOUS CANTAOUS Cantaous, 18 novembre 2023, Cantaous.

Cantaous,Hautes-Pyrénées

Participez à une journée spéciale Téléthon.

Diverses animations seront proposées : Château Gonflable, Barbe à papa, sortie Marche et vélo, diverses animations avec les pompiers, Stand objets et gourmandises à vendre.

Samedi 18 Novembre

BODEGA CANTAOUS :

Repas à 15 euros dont 3 euros reversé à l’AFM Téléthon

Réservation 0562391001,

le Midi : Buffet d’hors d’œuvres / Plat et Légumes du jour / dessert

Buvette et restauration sur place

Organisé par l’ALCC

Avec la participation de l’ EHPAD Saint-Joseph , EHPAD Val de Neste, , La Bodega de Cantaous, Les pompiers de Tarbes, Mauléons Barousses et Lannemezan;.

CANTAOUS Salle des fêtes

Cantaous 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Take part in a special Telethon day.

A variety of activities will be on offer, including an inflatable castle, cotton candy, a walk and bike outing, various activities with the fire department, and a stall selling objects and delicacies.

Saturday November 18

BODEGA CANTAOUS :

Meal at 15 euros with 3 euros donated to AFM Téléthon

Reservations 0562391001,

lunch: Buffet of hors d?oeuvres / main course and vegetables of the day / dessert

Refreshment bar and on-site catering

Organized by ALCC

With the participation of EHPAD Saint-Joseph, EHPAD Val de Neste, La Bodega de Cantaous, Les pompiers de Tarbes, Mauléons Barousses and Lannemezan;

Participe en una jornada especial del Teletón.

Se ofrecerán diversas actividades, como un castillo hinchable, algodón de azúcar, paseos a pie y en bicicleta, diversas actividades con los bomberos y un puesto de venta de artículos y delicias.

Sábado 18 de noviembre

BODEGA CANTAOUS :

Comida a 15 euros con 3 euros donados a AFM Téléthon

Reserva en 0562391001,

comida: Buffet de entrantes / plato principal y verduras del día / postre

Refrescos y catering in situ

Organizado por la ALCC

Con la participación de EHPAD Saint-Joseph, EHPAD Val de Neste, La Bodega de Cantaous, Les pompiers de Tarbes, Mauléons Barousses y Lannemezan;

Nehmen Sie an einem speziellen Telethon-Tag teil.

Es werden verschiedene Animationen angeboten: Hüpfburg, Zuckerwatte, Wanderung und Fahrradtour, verschiedene Animationen mit der Feuerwehr, Verkaufsstände für Gegenstände und Leckereien.

Samstag, 18. November

BODEGA CANTAOUS :

Mahlzeit für 15 Euro, davon gehen 3 Euro an AFM Téléthon

Reservierung 0562391001,

mittags: Vorspeisenbuffet, Hauptgericht und Tagesgemüse, Dessert

Getränke und Speisen vor Ort

Organisiert von der ALCC

Mit der Teilnahme von EHPAD Saint-Joseph, EHPAD Val de Neste, La Bodega de Cantaous, den Feuerwehren von Tarbes, Mauléons Barousses und Lannemezan;

