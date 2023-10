Loto ! CANTAOUS Cantaous, 15 octobre 2023, Cantaous.

Cantaous,Hautes-Pyrénées

Le Comité des fêtes de Cantaous organise un loto !

À gagner :

– 7 nuits à l’hotel Vila Romana à Salou pour 2 personnes (valeur 650€)

– 1 TV,

– 1 cookeo,

– 1 cafetière,

– 1 centrale vapeur,

– lot de viande,

– bons d’achats,

et de nombreux autres lots…

Partie spéciale :

Planche de 6 = 5€ – Poubelle garnie (valeur 200€)

Tombola 2 jambons 2€ (4 lots)

Tombola cidre 3€ la bouteille (3 lots)

Buvette crêpes sur place.

Planches acceptées.

2023-10-15 14:00:00 fin : 2023-10-15 . .

CANTAOUS à la salle des fêtes

Cantaous 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Comité des fêtes de Cantaous is organizing a bingo!

To be won :

– 7 nights at the Hotel Vila Romana in Salou for 2 people (value 650?)

– 1 TV,

– 1 cookeo,

– 1 coffee maker,

– 1 steam generator,

– meat set,

– shopping vouchers,

and many other prizes…

Special game :

Board of 6 = 5? – Garbage can (value 200?)

Tombola 2 hams 2? (4 prizes)

Cider raffle 3? a bottle (3 prizes)

Pancake bar on site.

Boards accepted

¡El Comité del Festival de Cantaous organiza un bingo!

Premios a ganar :

– 7 noches en el Hotel Vila Romana de Salou para 2 personas (valor 650?)

– 1 TELEVISOR,

– 1 cookeo,

– 1 cafetera

– 1 generador de vapor

– lote de carne,

– vales de compra,

y muchos otros premios…

Juego especial :

Tablero de 6 = 5? – Papelera forrada (valor 200?)

Tómbola 2 jamones 2? (4 premios)

Rifa de sidra 3? la botella (3 premios)

Bar de tortitas in situ.

Se aceptan tablas

Das Festkomitee von Cantaous organisiert ein Lotto!

Zu gewinnen gibt es:

– 7 Übernachtungen im Hotel Vila Romana in Salou für 2 Personen (Wert: 650?)

– 1 FERNSEHER,

– 1 Cookeo,

– 1 Kaffeemaschine,

– 1 Dampfbügelstation,

– eine Menge Fleisch,

– einkaufsgutscheine,

und viele andere Preise…

Besondere Partie :

Brett mit 6 Stück = 5? – Gefüllter Mülleimer (Wert 200?)

Tombola 2 Schinken 2? (4 Lose)

Tombola Cidre 3? pro Flasche (3 Preise)

Getränke und Crêpes vor Ort.

Bretter werden akzeptiert

Mise à jour le 2023-10-09 par OT de Neste-Barousse|CDT65