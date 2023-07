Repas et bal CANTAOUS Cantaous, 14 juillet 2023, Cantaous.

Cantaous,Hautes-Pyrénées

Repas servi à partir de 20h30 : melon/jambon de pays – moules/frites – fromage – dessert – vin/café

Tarif : 20€ / pers.

Inscription impérative jusqu’au 9 juillet

Suivi à partir de 23h d’un bal disco avec le podium Expérience.

2023-07-14 20:30:00 fin : 2023-07-14 . .

CANTAOUS

Cantaous 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Meal served from 8:30pm: melon/local ham – mussels/fries – cheese – dessert – wine/coffee

Price: 20? / pers.

Registration required by July 9

Followed from 11 p.m. by a disco ball with the podium Experience

Comida servida a partir de las 20.30: melón/jamón local – mejillones/patatas fritas – queso – postre – vino/café

Precio: 20 euros por persona

Hay que inscribirse antes del 9 de julio

Seguido a partir de las 23h por un baile disco con el podio Experience

Das Essen wird ab 20:30 Uhr serviert: Melone/Schinken aus der Region – Muscheln/Pommes frites – Käse – Dessert – Wein/Kaffee

Preis: 20 ? / Pers.

Anmeldung bis zum 9. Juli erforderlich

Ab 23 Uhr folgt ein Disco-Ball mit dem Podium Expérience

Mise à jour le 2023-07-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65