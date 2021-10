Saint-Flour Saint-Flour Cantal, Saint-Flour Cantal Tour Sport à Saint-Flour Saint-Flour Saint-Flour Catégories d’évènement: Cantal

Saint-Flour Cantal Saint-Flour Jeudi 28 octobre de 9h30 à 12h et de 13h à 16h30, nous accueillerons sur Saint-Flour le Cantal Tour Sport. La thématique est alliance du Sport et du Patrimoine. +33 4 71 60 16 00 https://www.cantal.fr/cts-automne/ dernière mise à jour : 2021-10-15 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour

Détails Catégories d’évènement: Cantal, Saint-Flour Autres Lieu Saint-Flour Adresse Centre ville de Saint-Flour, ville haute Allées Georges Pompidou Ville Saint-Flour lieuville 45.03378#3.08853